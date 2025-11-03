Incidente sull’A29, scontro tra camion e moto allo svincolo Tommaso Natale: un ferito

Incidente lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Il sinistro ha mandato in tilt la circolazione in direzione del capoluogo siciliano.

Il violento impatto è avvenuto a circa cinquecento metri dallo svincolo cruciale di Tommaso Natale-Mondello. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, un mezzo pesante e una moto di grossa cilindrata sono entrati in collisione. Un urto tremendo, che ha sbalzato il motociclista dalla sella, facendolo rovinare a terra.

Immediato l’allarme. Sul posto un’ambulanza del 118 e la Polizia Stradale. I sanitari hanno prestato le prime cure al centauro ferito, per poi trasportarlo d’urgenza in ospedale.

Nel frattempo, la carreggiata in direzione Palermo è diventata un imbuto. Per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell’area e i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, il traffico è stato pesantemente rallentato. Si sono formate lunghe code, con disagi enormi per pendolari e automobilisti diretti in città, trasformando un normale inizio di giornata in un vero e proprio incubo. La Polstrada è al lavoro per gestire la viabilità e ripristinare la normalità il prima possibile.