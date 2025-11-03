Cronaca

Incidente sull’A29, scontro tra camion e moto allo svincolo Tommaso Natale: un ferito

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Incidente lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Il sinistro ha mandato in tilt la circolazione in direzione del capoluogo siciliano.

Il violento impatto è avvenuto a circa cinquecento metri dallo svincolo cruciale di Tommaso Natale-Mondello. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, un mezzo pesante e una moto di grossa cilindrata sono entrati in collisione. Un urto tremendo, che ha sbalzato il motociclista dalla sella, facendolo rovinare a terra.

Immediato l’allarme. Sul posto un’ambulanza del 118 e la Polizia Stradale. I sanitari hanno prestato le prime cure al centauro ferito, per poi trasportarlo d’urgenza in ospedale.

Nel frattempo, la carreggiata in direzione Palermo è diventata un imbuto. Per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell’area e i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, il traffico è stato pesantemente rallentato. Si sono formate lunghe code, con disagi enormi per pendolari e automobilisti diretti in città, trasformando un normale inizio di giornata in un vero e proprio incubo. La Polstrada è al lavoro per gestire la viabilità e ripristinare la normalità il prima possibile.

News suggerite per te:

  1. Drammatico scontro frontale tra due moto: il bilancio è di due morti e un ferito grave
  2. Incidente sulla Palermo-Sciacca, scontro tra due auto: un ferito a San Cipirello
  3. Incidente a Bagheria, scontro tra moto e Panda: gravissimo un 18enne
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Aumentano le assunzioni in Sicilia, vola l’edilizia ma ci sono mestieri introvabili
Economia&Lavoro
Capre bloccano la Palermo-Sciacca, la sindaca di Altofonte: “Non le abbatteremo”
Cronaca
In Sicilia arriva un nuovo bonus da 3.500 euro, come fare domanda
Economia&Lavoro
Manovra, il governo Schifani lancia il “bonus casa” siciliano
Economia&Lavoro
Omicidio a Capizzi, la vittima 16enne uccisa per errore: fermati un ventenne e i suoi familiari
Cronaca