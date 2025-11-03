Cronaca

Dramma a Palermo, ciclista travolto e ucciso

Incidente mortale a Palermo: un ciclista perde la vita all'incrocio tra via Daita e via Mazzini. Inutili i soccorsi
di Redazione Web
1 minuti

Tragedia nel centro di Palermo, dove un ciclista ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via Daita e via Mazzini.

All’arrivo dei sanitari del 118, l’uomo versava già in arresto cardiocircolatorio. Nonostante i tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare e ne è stato dichiarato il decesso sul posto. La Polizia Municipale è intervenuta per effettuare i rilievi e avviare le indagini sulla dinamica dell’accaduto.

