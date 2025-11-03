Cronaca

Capre bloccano la Palermo-Sciacca, la sindaca di Altofonte: “Non le abbatteremo”

Una storia a lieto fine, quella che arriva da Altofonte dopo il caos che ha paralizzato il traffico venerdì scorso. Molti ricorderanno le code e i disagi sulla strada a scorrimento veloce Palermo-Sciacca, ma l’origine di tutto era una scena tanto surreale quanto pericolosa: un intero gregge di capre aveva invaso la carreggiata all’altezza dello svincolo di Altofonte, procedendo incurante tra le auto incredule.

Per percorrere pochi chilometri, gli automobilisti hanno impiegato anche più di un’ora, bloccati in attesa che la situazione si risolvesse. L’intervento provvidenziale dei Carabinieri, coadiuvati dagli agenti della Polizia Municipale di Altofonte, ha permesso di contenere l’emergenza. Gli animali, spaventati ma incolumi, sono stati radunati e bloccati in un’area di sosta, liberando finalmente la strada.

Ma che fine hanno fatto le capre? A rassicurare i tanti cittadini che si erano preoccupati per la loro sorte è direttamente la sindaca di Altofonte, Angela De Luca, che con un aggiornamento ha fatto il punto della situazione. “Le caprette stanno bene e sono ben custodite”, ha dichiarato la prima cittadina, che per legge ne è diventata ufficialmente proprietaria e custode in attesa di rintracciare il responsabile del gregge.

La sindaca ha voluto inoltre ringraziare la generosità della comunità: “Voglio ringraziare i cittadini che si sono messi subito a disposizione per il recupero, il trasporto e per fornire il cibo necessario”.

La macchina della tutela si è mossa rapidamente. Nella mattinata di oggi, i veterinari dell’ASP sono intervenuti per effettuare tutti i controlli sanitari previsti. Gli animali sono stati visitati, dotati di microchip e sottoposti a prelievi ematici per escludere la presenza di malattie infettive. “Tra qualche giorno, dopo l’esito degli esami, sapremo se sono in buona salute e potremo valutare il da farsi”, ha spiegato la sindaca.

Infine, la promessa che tutti attendevano, un messaggio chiaro contro ogni ipotesi di abbattimento: “Posso rassicurarvi sin da subito che, se saranno ritenute in buona salute, nessuna di queste verrà abbattuta”.

