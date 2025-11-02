Cronaca

Fiori e peluche sulla tomba di Sara, Misilmeri ricorda la studentessa uccisa a Messina

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Un pellegrinaggio silenzioso e commosso, fatto di piccoli gesti che pesano come macigni sul cuore. Misilmeri, nel giorno dedicato al ricordo dei defunti, non dimentica Sara Campanella e si stringe attorno alla sua tomba. Il viavai di persone è stato incessante per tutta la giornata: amici, conoscenti, ma anche semplici cittadini che hanno voluto lasciare un fiore, un peluche o un biglietto per quella giovane vita spezzata troppo presto.

Il ricordo corre a quel maledetto 31 marzo, quando Sara, studentessa universitaria piena di sogni, fu uccisa a Messina da Stefano Argentino, l’uomo che poi si sarebbe tolto la vita in carcere. Una ferita, quella del femminicidio di Sara, che sanguina ancora nel tessuto sociale non solo di Misilmeri, ma di un’intera Isola.

Davanti alla sua lapide, molti si sono fermati in preghiera, con il pensiero rivolto non solo a lei, ma a tutti i giovani la cui esistenza viene interrotta dalla violenza. Un dolore che si è mescolato, nei giorni scorsi, a un sorriso amaro: l’Università di Messina le ha conferito la laurea postuma in Tecniche di Laboratorio Biomedico. Un traguardo sognato e meritato, che Sara non ha mai potuto festeggiare, ma che oggi la rende “dottoressa” per l’eternità, simbolo di un futuro che le è stato rubato ma il cui ricordo nessuno potrà mai cancellare.

News suggerite per te:

  1. Omicidio di Messina, la struggente lettera della madre di Sara Campanella: “Uccisa da un collega per un no”
  2. Il suo nome vivrà per sempre a scuola: Misilmeri intitola l’istituto a Sara Campanella
  3. Dramma in Sicilia, studentessa di 23 anni stroncata da un malore improvviso
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Da Catania ad “Affari Tuoi”, vince 100 mila euro con la “Regione Fortunata”: la partita di Alice
TV
Cammarata Gape Sport e MG Consulting, “A rischio chiusura il punto vendita di viale Regione Siciliana”
Comunicati stampa
Operatore 118 travolto da auto pirata mentre soccorre uomo colto da malore
Cronaca
Omicidio in Sicilia, 16enne ucciso a colpi di pistola: “Obiettivo era un altro”, 3 fermi
Cronaca In primo piano
Bici elettriche modificate come scooter, maxi-controllo in centro: 12 sequestri e multe per 50mila euro
Cronaca