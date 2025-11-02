Cammarata Gape Sport e MG Consulting, “A rischio chiusura il punto vendita di viale Regione Siciliana”

A rischio chiusura il punto vendita ex Cammarata di viale Regione siciliana. Una sentenza della seconda sezione civile del Tribunale ha disposto la restituzione solo parziale del ramo d’azienda da Mg Consulting alla Gape Sport della famiglia Cammarata. Ovvero, è stata stabilita la retrocessione dei circa 20 tra lavoratori e lavoratrici, la cessione dei beni aziendali ma non dei locali del punto vendita, che restano in capo alla Mg Consulting.

La Gape Sport dei Cammarata, con un ricorso d’urgenza, aveva invece chiesto la restituzione integrale del ramo d’azienda, locali compresi.

“Con una sentenza di tal genere, la preoccupazione è per il futuro occupazionale dei lavoratori, che non hanno più un luogo di lavoro – dichiarano Filcams Cgil e Uiltucs Uil – Chiederemo incontri alle istituzioni per cercare soluzioni che possano tutelare la continuità occupazionale e non far perdere il reddito ai lavoratori e alle loro famiglie. Richiamiamo al senso di responsabilità la Mg Consulting e la famiglia Cammarata, che hanno sulle proprie spalle il futuro di questi lavoratori”.

Nota – Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato stampa: https://www.direttasicilia.it/invia-un-comunicato-stampa/