Perde il controllo dell’auto che si schianta e prende fuoco sulla A29: illeso papà con due bimbi

Attimi di puro terrore sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, dove un tranquillo viaggio si è trasformato in un incubo a pochi passi da Palermo. All’altezza dello svincolo di Villagrazia di Carini, una Lancia Y è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme dopo un violento impatto, disegnando una scena da film sotto gli occhi attoniti degli altri automobilisti.

A bordo dell’utilitaria, che viaggiava in direzione del capoluogo, si trovavano due turisti. Stando a una prima ricostruzione, chi era al volante avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare. L’auto ha sbandato bruscamente, finendo la sua corsa contro una Peugeot che procedeva nella stessa corsia. A bordo di quest’ultima c’era un papà con i suoi due bambini, diretti a casa.

L’urto è stato violento, ma è stato un piccolo, fondamentale gesto a fare la differenza tra una tragedia e un sospiro di sollievo: le cinture di sicurezza. Allacciate correttamente, hanno protetto l’intera famiglia, che è uscita dall’abitacolo scossa ma completamente illesa.

La situazione è precipitata quando la Lancia Y ha iniziato a sprigionare fumo e poi fuoco. È stato a quel punto che si è attivata una catena di solidarietà spontanea: diversi automobilisti di passaggio non ci hanno pensato due volte, hanno bloccato le loro auto per fermare il traffico e si sono precipitati a prestare i primi soccorsi, aiutando i due turisti, visibilmente sotto shock, a mettersi in salvo prima che il veicolo venisse completamente divorato dalle fiamme.

La macchina dei soccorsi si è mossa immediatamente. Sul posto sono confluite diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare l’incendio e mettere in sicurezza la carcassa del veicolo. Presenti anche le ambulanze del 118, che hanno medicato sul posto i coinvolti, confermando fortunatamente l’assenza di ferite gravi, e le pattuglie della Polizia Stradale, a cui spetta ora il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Per consentire le operazioni in totale sicurezza, il personale dell’Anas ha dovuto disporre la chiusura temporanea del tratto autostradale tra gli svincoli di Carini e Capaci, con inevitabili ripercussioni sul traffico. Una giornata di paura che, grazie alla prontezza di spirito di alcuni e a un pizzico di fortuna, si è conclusa senza gravi conseguenze.