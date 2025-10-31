Schianto sulla provinciale 29, morto il 18enne Ettore Carnazzo: feriti due amici

Scordia è in lutto per la tragica morte del 18enne Ettore Carnazzo, deceduto in un violento incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla provinciale 29 per Palagonia.

Il giovane viaggiava su un’Alfa Romeo Mito con due amici quando, probabilmente a causa della velocità e dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, l’auto ha sbandato schiantandosi contro un muro. L’impatto, avvenuto nei pressi del cimitero comunale, è stato fatale.

Nonostante i soccorsi immediati e il trasporto d’urgenza all’ospedale di Lentini, per Ettore non c’è stato nulla da fare. Feriti, ma non in pericolo di vita, gli altri due giovani a bordo. La tragedia riaccende i riflettori sulla pericolosità di un tratto di strada già noto per gravi incidenti.