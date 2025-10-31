Cronaca

Schianto sulla provinciale 29, morto il 18enne Ettore Carnazzo: feriti due amici

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Scordia è in lutto per la tragica morte del 18enne Ettore Carnazzo, deceduto in un violento incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla provinciale 29 per Palagonia.

Il giovane viaggiava su un’Alfa Romeo Mito con due amici quando, probabilmente a causa della velocità e dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, l’auto ha sbandato schiantandosi contro un muro. L’impatto, avvenuto nei pressi del cimitero comunale, è stato fatale.

Nonostante i soccorsi immediati e il trasporto d’urgenza all’ospedale di Lentini, per Ettore non c’è stato nulla da fare. Feriti, ma non in pericolo di vita, gli altri due giovani a bordo. La tragedia riaccende i riflettori sulla pericolosità di un tratto di strada già noto per gravi incidenti.

News suggerite per te:

  1. Incidente mortale sulla provinciale, scontro frontale tra due auto: un morto e una ferita grave
  2. “Non doveva andare così”: l’addio degli amici a Samuele, morto nello schianto di via Pitrè
  3. Frontale tra un tir e un furgone sulla Provinciale, 2 feriti gravi, strada chiusa
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Un esercito di 3700 aspiranti funzionari regionali, il concorso registra un boom
Economia&Lavoro
Palermo, furto con spaccata in cartoleria ma la fuga è un disastro: perdono la cassa in strada
Cronaca
Ricerca del Policlinico, l’intelligenza artificiale individua il farmaco che riduce il declino cognitivo
Salute e Sanità
Misilmeri in musica: la piccola Laura Giordano conquista la finale del Tour Music Fest a San Marino
Società
Educare insieme per cambiare Palermo: la sfida parte da Borgo Nuovo
Comunicati stampa