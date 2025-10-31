Cronaca

Fermato dalla Finanza a Buonfornello con mezzo kg di droga, arrestato

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Nel corso di un’operazione di controllo economico del territorio, i Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato complessivamente circa 550 grammi di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana, nei confronti di un soggetto di nazionalità italiana, residente nella provincia di Palermo.

In particolare le Fiamme Gialle del Gruppo di Termini Imerese, nell’ambito dei controlli di routine del traffico veicolare presso lo svincolo autostradale di Buonfornello, con il supporto delle unità cinofile, hanno fermato un’autovettura che viaggiava in direzione Palermo.

Durante l’intervento, i cani antidroga MINDY e METÌ hanno segnalato la possibile presenza di sostanze stupefacenti all’interno del veicolo. L’accurata perquisizione ha consentito di rinvenire, nascosti in un’intercapedine, circa 500 grammi di hashish e 50 grammi di marijuana, confezionati in involucri di plastica e pronti per essere immessi sul mercato, con un guadagno illecito stimato di diverse migliaia di euro.

La sostanza è stata sequestrata, mentre il responsabile, sentita l’Autorità Giudiziaria competente, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

