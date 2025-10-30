Olio dalla friggitrice innesca incendio, paura in un ristorante a Palermo

Alle 17.40 circa, alcune squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute in vicolo Palmentieri a Palermo per l’incendio dei locali cucina di pertinenza di un ristorante. L’incendio si è sviluppato a causa della combustione degli oli di una friggitrice.

Non ci sono stati feriti. Il locale si trovava al piano terra di una palazzina di quattro elevazioni fuori terra. Il personale dei Vigili del Fuoco ha bonificato i locali interessati dall’incendio e verificato le condizioni di salubrità delle abitazioni soprastanti.