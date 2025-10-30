Cronaca

Incidente sulla statale 186, auto si ribalta all’altezza di Pioppo: giovane in ospedale

Un boato, l’auto che si sradica dall’asfalto e finisce la sua corsa ribaltata a bordo strada. Teatro dell’ennesimo, violento incidente è stata la Statale 186, nel tratto che attraversa il territorio di Monreale, subito dopo lo svincolo per la frazione di Pioppo. Una scena di grande impatto che ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

Alla guida di una Mercedes, un 28enne ha perso improvvisamente il controllo del veicolo per ragioni ancora in fase di accertamento. La vettura, diventata ingovernabile, è uscita di strada cappottandosi. L’impatto è stato talmente violento da trasformare l’abitacolo in una gabbia di lamiere.

L’allarme è scattato immediatamente grazie alla prontezza di alcuni automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla drammatica sequenza. Sul posto si sono precipitate le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato con perizia per estrarre il conducente dalle lamiere contorte dell’auto. Una volta liberato, il ragazzo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, giunti con un’ambulanza, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Ingrassia per tutti gli accertamenti del caso.

Per consentire le complesse operazioni di soccorso e i rilievi, i Carabinieri della compagnia di Monreale hanno dovuto chiudere temporaneamente il tratto di strada. A loro spetta ora il difficile compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. La chiusura ha inevitabilmente generato rallentamenti.

