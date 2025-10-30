Cronaca

Strage di animali in un’azienda agricola: inferno di fuoco nel Palermitano, morti vitelli e un cavallo

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Tragedia a Campofiorito, nel cuore della provincia di Palermo. Un violento incendio, divampato in circostanze ancora da chiarire, ha devastato un’azienda agricola, causando una vera e propria strage di animali.

Il bilancio è drammatico: le fiamme hanno ucciso undici vitelli e un cavallo, lasciando dietro di sé una scia di cenere e distruzione. Il rogo non ha risparmiato neanche le attrezzature: sono andati distrutti anche due mezzi agricoli, divorati dal fuoco prima che si potesse intervenire.

Sul posto sono accorse senza sosta le squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale, che da ore lottano per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area. Il loro lavoro prosegue anche in queste ore con le delicate operazioni di bonifica, essenziali per scongiurare il rischio che qualche focolaio nascosto tra le macerie possa riaccendersi e alimentare nuovamente l’incendio.

Parallelamente all’intervento di spegnimento, sono scattate le indagini per fare luce sull’origine del rogo. I tecnici specializzati dei Vigili del Fuoco, insieme ai Carabinieri della locale stazione, stanno effettuando tutti i rilievi del caso. Al momento, gli investigatori mantengono il massimo riserbo e non escludono alcuna ipotesi, compresa quella più inquietante dell’atto doloso. Saranno le prossime ore a poter fornire un quadro più chiaro su quanto accaduto.

