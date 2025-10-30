Arrivata la Carta dedicata a te, a Bagheria l’elenco dei beneficiari

La Carta dedicata a te comincia ad arrivare alle famiglie italiane in difficoltà economiche. Il Comune di Bagheria informa la cittadinanza che è stato pubblicato oggi, 30 ottobre, all’albo pretorio online del sito istituzionale, l’elenco dei beneficiari della “Carta Dedicata a Te”, la misura di sostegno per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

La platea totale dei beneficiari residenti nel Comune di Bagheria ammonta a 2.523 unità. Di questi, sono 678 i nuovi beneficiari che per la prima volta riceveranno il sostegno economico tramite la Carta.

Al fine di garantire la tutela della privacy, si specifica che l’elenco pubblicato sull’Albo Pretorio non riporta i nominativi dei cittadini. Ciascun utente è identificato esclusivamente tramite il numero di pratica assegnato, in modo da consentire una verifica riservata e sicura della propria posizione.

Si ricorda che la “Carta Dedicata a Te” può essere utilizzata esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, come stabilito dal Decreto Interministeriale del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con gli altri Ministri competenti.

Tra i prodotti acquistabili figurano, a titolo esemplificativo:

Carni (suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole), pescato fresco, tonno e carne in scatola;

Latte e suoi derivati, uova;

Oli d’oliva e di semi;

Prodotti da forno, pasta, riso e altri cereali, farine;

Ortaggi freschi, lavorati e surgelati, conserve di pomodori, legumi, frutta;

Alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula);

Acque minerali, caffè, tè, camomilla;

Prodotti DOP e IGP.

Si invitano i cittadini interessati a consultare l’elenco sull’Albo Pretorio Online del Comune e a verificare la propria posizione utilizzando il numero di pratica