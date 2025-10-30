Cronaca

Maltempo, la Protezione Civile dirama l’allerta meteo: la Sicilia si prepara a una notte di piogge e temporali

di Redazione Web
L’autunno decide di fare sul serio. Dopo aver attraversato il Nord Italia, una perturbazione di origine atlantica sta puntando dritta verso Sud, pronta a investire la nostra Isola. La Protezione Civile, sulla base delle ultime previsioni, ha già emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, attivando in sinergia con le Regioni i sistemi di controllo e intervento sul territorio.

Il copione del peggioramento è già scritto e prenderà il via a partire dalla serata di oggi. I primi a dover mettere mano all’ombrello saranno gli abitanti del Trapanese, dove sono attese le prime piogge.

Ma sarà nel corso della notte che il maltempo estenderà il suo raggio d’azione su gran parte della Sicilia. I fenomeni più intensi, con il rischio concreto di temporali anche forti, si concentreranno sui settori centrali dell’isola, sul basso Catanese e sul Siracusano.

Resterà un po’ più ai margini, invece, la fascia tirrenica centrale, dove le piogge dovrebbero essere meno insistenti e di intensità più contenuta, tra il debole e il moderato.

Attenzione anche al vento: le correnti si disporranno dai quadranti meridionali, soffiando con forza in particolare a ridosso delle Isole Egadi e su tutta la provincia di Trapani. Le temperature, spinte proprio da questi venti di Scirocco, subiranno un leggero aumento, rendendo l’aria più umida e instabile. Si raccomanda prudenza, specialmente per chi dovrà mettersi in viaggio durante le ore notturne.

