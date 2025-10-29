Cronaca

Sorpresi a spingere uno scooter rubato: arrestati due giovani palermitani

Arrestati due giovani in via Imera, sorpresi a spingere uno scooter rubato. Avevano precedenti
di Redazione Web
lettura in 1 minuti

La corsa di due giovani palermitani è finita sotto le luci delle sirene. I ragazzi, di 18 e 19 anni, sono stati sorpresi dalla polizia mentre spingevano uno scooter appena rubato lungo via Imera. Per entrambi è scattato l’arresto con l’accusa di furto aggravato, oltre a una denuncia per ricettazione.

A fermarli sono stati gli agenti della Squadra Mobile, in servizio con le moto della sezione Criminalità diffusa. Secondo quanto riferito dalla Questura di Palermo, i due giovani – insieme a un terzo complice che è riuscito a scappare – spingevano il ciclomotore rubato servendosi di un altro motoveicolo con la targa abrasa, probabile provento anch’esso di furto.

Il tentativo di fuga è durato poco: i due sono stati bloccati e condotti in caserma, quindi accompagnati nelle loro abitazioni, dove si trovano ora ai domiciliari. Per entrambi è scattata anche la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Due volti noti alle forze dell’ordine: entrambi i giovani avevano già precedenti di polizia.

News suggerite per te:

  1. Volevano bruciare 500 chili di rame rubato: sorpresi e arrestati nel Palermitano
  2. In giro con lo scooter rubato al Forum: bloccato e arrestato un 32enne
  3. Piantagione di “Maria” allacciata alla rete, due palermitani con il Reddito arrestati
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

36enne morto a Corleone dopo un trasferimento da Messina: indagini in corso, disposta l’autopsia
Cronaca
Attivata la tratta Bicocca-Catenanuova: da novembre Palermo-Catania in 2 ore e 57 minuti
Economia&Lavoro
La fortuna bacia il Palermitano, vinti 83mila euro al SuperEnalotto
Cronaca
La Sicilia vola in Polonia: Wizz Air inaugura il volo Catania-Danzica
Comunicati stampa
Grimaldi Lines assume in Sicilia: Recruiting Day il 20 novembre
Economia&Lavoro