Economia&LavoroIn primo piano

Ponte sullo Stretto, no della Corte dei Conti al visto di legittimità

di Redazione Web
lettura in 1 minuti
Il progetto del Ponte sullo Stretto
Il progetto del Ponte sullo Stretto

No della Corte dei Conti al visto di legittimità per il Ponte sullo Stretto. La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del governo e delle amministrazioni dello Stato della magistratura contabile, all’esito della Camera di consiglio seguita all’adunanza del 29 ottobre 2025, non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la delibera Cipess n. 41/2025, seduta del 06 agosto 2025 sul collegamento Stabile tra la Sicilia e la Calabria: assegnazione risorse Fsc, si legge in una nota. Le motivazioni, in corso di stesura, saranno rese note con apposita Deliberazione entro 30 giorni.

News suggerite per te:

  1. Ponte sullo Stretto, stop della Corte dei Conti
  2. Migliaia di assunzioni per la costruzione del Ponte sullo Stretto, via alle candidature con Webuild
  3. Il Ponte sullo Stretto si fa davvero: arriva l’ok che cambia la storia
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Allerta meteo in Sicilia, arriva il maltempo
Cronaca
Palermo, bimbo di 11 anni scappa di casa: i carabinieri lo trovano e gli regalano un paio di scarpe
Cronaca
36enne morto a Corleone dopo un trasferimento da Messina: indagini in corso, disposta l’autopsia
Cronaca
Attivata la tratta Bicocca-Catenanuova: da novembre Palermo-Catania in 2 ore e 57 minuti
Economia&Lavoro
La fortuna bacia il Palermitano, vinti 83mila euro al SuperEnalotto
Cronaca