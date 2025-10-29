Palermo, bimbo di 11 anni scappa di casa: i carabinieri lo trovano e gli regalano un paio di scarpe

Momenti di apprensione nel cuore di Palermo per un bambino di undici anni che si era allontanato da casa senza avvisare la madre. La donna, preoccupata, ha immediatamente contattato le forze dell’ordine e la centrale operativa ha attivato le ricerche.

Le pattuglie del nucleo radiomobile dei carabinieri si sono messe in moto nel centro storico, setacciando le principali vie fino a quando il piccolo è stato avvistato e fermato in corso Vittorio Emanuele.

Il bambino, che soffre di alcuni problemi di salute e necessita di assumere regolarmente dei farmaci, è apparso spaventato ma in buone condizioni. Raggiunta la madre, la donna ha raccontato ai militari di attraversare un periodo difficile dal punto di vista economico.

Dopo aver ascoltato la sua storia, i carabinieri hanno deciso di fare un piccolo gesto di solidarietà: si sono recati in un negozio e hanno comprato un paio di scarpe nuove al bambino, che – secondo quanto riferito dalla madre – veniva preso in giro a scuola a causa dei suoi vestiti.

Un atto di umanità che ha commosso i presenti e che ha restituito un sorriso a un bambino in difficoltà.