Misilmeri ospita il Villaggio della Salute, tanti screening gratuiti per tutti

Dopo la tappa di ieri a Blufi, che ha fatto registrare 293 prestazioni complessive, prosegue in provincia il viaggio dell’Open Day itinerante della prevenzione promosso dall’Asp di Palermo in collaborazione con la I Circoscrizione del Distretto Lions 108 Yb Sicilia.

Domani, giovedì 30 ottobre, i camper degli screening faranno tappa a Misilmeri, dove, in collaborazione con la locale Amministrazione comunale, nella centralissima Piazza Comitato 1860 sarà allestito il Villaggio della Salute. Dalle 10.30 alle 16.30, i cittadini potranno usufruire gratuitamente e con accesso diretto – presentando tessera sanitaria e documento d’identità – di numerosi servizi di prevenzione e promozione della salute.

Saranno attivi gli screening oncologici per la diagnosi precoce del tumore della mammella (50-69 anni), del cervicocarcinoma (25-64 anni) e del colon retto (50-69 anni); gli screening visivo e logopedico rivolti ai bambini dai 3 agli 8 anni; quelli cardiologico (persone tra 50 e 65 anni), audiometrico e metabolico (diabete); oltre alle attività di prevenzione delle malattie infettive sessualmente trasmesse (HIV, sifilide ed epatite C) e alle vaccinazioni. Presenti anche gli operatori dello sportello amministrativo per cambio del medico, rilascio della tessera sanitaria e dell’esenzione ticket per reddito, oltre agli spazi informativi sugli ambulatori di prossimità del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES).

I medici veterinari dell’Asp saranno impegnati nell’impianto gratuito dei microchip e nelle attività di prevenzione del randagismo, in un’ottica di salute pubblica integrata.

“Tappa dopo tappa, l’Open Day itinerante si conferma uno strumento efficace per avvicinare i cittadini ai servizi di prevenzione e per diffondere una cultura della salute consapevole e accessibile a tutti – sottolinea il direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita – il ringraziamento va a tutto il personale coinvolto e ai Lions per la collaborazione costante”.

Dopo Misilmeri, il tour proseguirà martedì 4 a Lascari e giovedì 6 novembre in Piazza della Memoria a Palermo (in un Open day, quest’ultimo) organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Palermo. (nr)