Allerta meteo in Sicilia, arriva il maltempo

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, giovedì 30 ottobre.
Per la giornata di domani, su tutta la Sicilia, è prevista allerta gialla.

In particolare – si legge nell’avviso n.25302 – “dalla tarda mattinata di domani e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Dopo alcuni giorni di tempo stabile ma piuttosto fresco, si prevede un deciso peggioramento a partire dalla serata di domani, a causa di una perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale, sospinta da una profonda depressione atlantica.

Con l’avvicinarsi del sistema perturbato, si attiveranno correnti meridionali più miti ma umide, che determineranno un aumento generale delle temperature e della nuvolosità.

Dal pomeriggio, i primi temporali inizieranno a svilupparsi a ovest della Sicilia, per poi interessare progressivamente la nostra isola a partire dal Trapanese.

Sulla base dei dati attuali, le aree più esposte sembrano essere il Trapanese occidentale (in particolare le Egadi) e gran parte dell’Agrigentino, sebbene permangano incertezze sull’intensità del fronte temporalesco.

In tarda notte è atteso un temporaneo miglioramento, ma con l’avvicinarsi di un nuovo minimo in quota dalla Sardegna, il tempo tornerà a peggiorare con il transito di un altro fronte temporalesco, accompagnato da piogge localmente di moderata intensità.

