Paura a Palermo, assalto in banca all’apertura: caccia a cinque rapinatori in fuga

Mattinata di paura a Palermo per una rapina messa a segno alla filiale della Banca Popolare di Milano (BPM) in via Serradifalco. Un commando di cinque uomini è entrato in azione intorno alle 8:30, minacciando i dipendenti per farsi consegnare il denaro contenuto nelle casse.

Subito dopo il colpo, i rapinatori si sono dileguati a bordo di alcune moto, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha avviato le indagini per risalire ai responsabili. Gli investigatori stanno esaminando i video delle telecamere di sorveglianza della zona. Il bottino è ancora da quantificare.