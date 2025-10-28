Cronaca

Incidente mortale sulla SS113, auto finisce precipita in scarpata: muore 49enne

Tragico incidente stradale sulla Statale 113. La. Vittima una donna 49 anni, Mariarosa Cavò, residente a Rometta. L’incidente nella zona di Pace del Mela.

Mariarosa, conosciuta e stimata titolare di un bar a Giammoro, stava percorrendo il tratto di strada che dal centro del paese si immette sulla Statale 113, probabilmente diretta al lavoro per aprire la sua attività. Per ragioni che sono ancora al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo della sua automobile. La vettura, ormai senza guida, ha terminato la sua corsa in modo drammatico: ha sfondato la ringhiera di protezione ed è precipitata nella scarpata sottostante, un volo terribile che non le ha lasciato scampo.

Sul luogo della tragedia si sono precipitati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Milazzo, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e recuperare il veicolo dall’impervia scarpata. Insieme a loro, i Carabinieri della stazione locale hanno avviato tutti i rilievi del caso, necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a fare luce sulle cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.

