Cronaca

Fa il bagno in mare e muore, tragedia a Cefalù

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un uomo di 63 anni, di nazionalità tedesca, è annegato nel pomeriggio di martedì in una spiaggia di Cefalù (Pa), nei pressi di Mazzaforno.
Sul posto si è immediatamente recato il personale sanitario del 118, che ha tentato di rianimare l’uomo, senza successo, pertanto il medico ne ha dichiarato il decesso.

La Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani ha richiesto l’intervento dei Tecnici del Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), stante che l’accesso alla spiaggia è impervio, sopratutto dovendo trasportare una barella.

Si sono immediatamente portati sui luoghi due squadre di Tecnici del Soccorso Alpino, i quali, acquisita l’autorizzazione dall’autorità giudiziaria, hanno trasportato l’uomo fino a dove poteva giungere il carro funebre. Le attività di Polizia Giudiziaria sono state condotte sui luoghi dai militari della Guardia Costiera – Capitaneria di porto di Cefalù. Presenti anche i militari della Compagnia Carabinieri di Cefalù.

