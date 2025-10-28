Accoltellamento in via Chiavettieri: 35enne in fin di vita, denunciato pet tentato omicidio 19enne

La squadra mobile di Palermo ha denunciato in stato di libertà il diciannovenne A.M. (le sue iniziali), con vari pregiudizi di polizia, ritenuto responsabile di aver colpito con due fendenti alla schiena il trentacinquenne pregiudicato B.F., nella notte fra sabato 25 e domenica 26 otttobre in via Chiavettieri. In conseguenza delle lesioni riportate, ritenute compatibili con un’arma da taglio, B.F. si trova ancora ricoverato in gravi condizioni.

«All’individuazione dell’aggressore – dice la Questura – si è pervenuti mediante tempestive indagini che si sono avvalse di escussioni testimoniali e dell’analisi di telecamere insistenti in prossimità del luogo in cui si è verificato l’episodio delittuoso».

Il giovane è stato anche denunciato all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale per via della condotta aggressiva tenuta nei confronti degli agenti della squadra mobile intenti ad effettuare una perquisizione a suo carico. «L’individuazione del responsabile dell’accoltellamento – prosegue la nota – è stata possibile grazie al tempestivo intervento assicurato da agenti del dispositivo di ordine e sicurezza pubblica a presidio delle “zone rosse”, recentemente istituite nelle aree della movida cittadina».