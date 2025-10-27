Resta in carcere il funzionario della Sovrintendenza beccato con una mazzetta da 1000 euro

Il gip Giuseppina Zampino ha disposto la misura cautelare in carcere per Antonio Librizzi, 62 anni, il funzionario della soprintendenza del mare arrestato in flagranza giovedì scorso con una mazzetta da mille euro. Il funzionario, in servizio alla Sovrintendenza del Mare, durante l’udienza di convalida dell’arresto si era avvalso della facoltà di non rispondere.

L’indagato, che è accusato di tentata concussione, era stato bloccato dalla guardia di finanza nei pressi di un bar, in piazza Marina, poco dopo che un imprenditore gli aveva consegnato un’agenda con dentro mille euro. I finanzieri sapevano che quel giorno i due si sarebbero incontrati. La Procura, che ha raccolto le denunce di due imprenditori, ritiene che Librizzi avrebbe intascato in passato altre mazzette. Gli avvocati di Librizzi, Luigi Miceli e Roberto Tricoli, presenteranno ricorso al tribunale del Riesame.