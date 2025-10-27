“Nel Segno di Guglielmo”, un successo per Monreale: l’evento diventerà un appuntamento fisso

Monreale- Si è conclusa con un grande successo di pubblico la recente edizione della manifestazione “Nel Segno di Guglielmo”, un evento che ha saputo, ancora una volta, catalizzare l’attenzione su Monreale e sul suo ricco patrimonio culturale. L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Alberto Arcidiacono, esprime profonda soddisfazione per l’esito della rassegna, sottolineando l’importanza di investire in iniziative di questo calibro per la promozione del territorio.

“Siamo molto soddisfatti di come sia andata quest’anno”, dichiarano il Sindaco Alberto Arcidiacono e l’Assessore alla Cultura Fabrizio Lo Verso. “Un plauso sincero va alle associazioni promotrici e a tutte le realtà culturali che hanno contribuito con passione al successo di questa iniziativa, che ha saputo far rivivere magistralmente il periodo storico medievale”.

Il grande riscontro di pubblico e la rinnovata sinergia tra le realtà culturali cittadine convincono sempre più l’Amministrazione a investire sul futuro dell’evento. Alla luce di ciò, proseguono il Sindaco e l’Assessore, l’Amministrazione Comunale guarda già alla prossima edizione con un obiettivo chiaro. “Il nostro intento è inserire stabilmente la manifestazione nella programmazione dei grandi eventi culturali”, spiegano. “Questo la renderà un appuntamento fisso, capace di crescere nel tempo e di rappresentare al meglio lo spirito creativo e accogliente di Monreale. Una calendarizzazione programmata con largo anticipo permetterà inoltre una promozione più efficace e capillare. L’obiettivo finale è trasformare ‘Nel Segno di Guglielmo’ in un evento atteso, in grado di attrarre visitatori da ogni dove, valorizzare l’identità storica della città normanna e consolidare il suo ruolo nel panorama culturale regionale e nazionale”.

Fonte Ufficio Stampa del Comune di Monreale