Un tamponamento e il cantiere, caos e chilometri di code sulla Palermo-Catania

Lungo il tratto di A19 in corrispondenza del cantiere di Bagheria si registrano, al momento, circa alcuni chilometri di coda. A causa di un tamponamento avvenuto al km 7,500, lungo la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A19, la coda è aumentata. Lo fa sapere l’Anas in una nota.

Sul posto è già presente il personale Anas per fluidificare il traffico ed assistere gli utenti.
Gli automobilisti sono invitati a valutare fasce orarie alternative per il rientro a Palermo, preferibilmente in tarda serata, per evitare il congestionamento dell’autostrada.

