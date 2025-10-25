Ragazza di 25 anni travolta e uccisa a Palermo, Grace non era incinta

La vita di Grace Opoku, una ragazza di soli 25 anni, è stata spezzata in un pomeriggio di ordinaria follia urbana. La giovane è morta oggi all’ospedale Buccheri La Ferla, dove era stata trasportata in una disperata corsa contro il tempo dopo essere stata travolta da un pullman nella galleria di via Buonriposo, a Palermo. Contrariamente a quanto era emerso nelle concitate prime ore dopo l’incidente, Grace non era incinta. Un dettaglio che, sebbene rettificato, non attenua minimamente la portata di una tragedia che ha strappato via il futuro a una ragazza nel fiore degli anni.

L’impatto è stato violentissimo. Grace stava attraversando la strada quando il mezzo pesante l’ha investita in pieno, lasciandola sull’asfalto in condizioni che sono apparse subito critiche. I sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto, hanno fatto il possibile per stabilizzarla prima di trasportarla d’urgenza in ospedale. Lì, l’equipe medica ha ingaggiato una battaglia per la vita, tentando ogni manovra rianimatoria. Purtroppo, le ferite riportate erano troppo profonde e il suo giovane cuore ha cessato di battere.

Sul luogo del dramma, gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale hanno lavorato a lungo per eseguire i rilievi e raccogliere ogni elemento utile a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il pullman è stato posto sotto sequestro, a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre la città intera si stringe attorno al dolore dei familiari per una morte tanto improvvisa quanto inaccettabile.