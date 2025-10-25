CronacaIn primo piano

È morto all’ospedale Di Cristina il bimbo caduto dal quinto piano

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Una drammatica notizia arriva all’ospedale dei Bambini di Palermo. Non ce l’ha fatta Alessandro, il bambino di dieci anni caduto ieri pomeriggio dal balcone del quinto piano di un’abitazione in via Pantelleria a Trapani.

Il bambino era precipitato poco prima delle diciotto di ieri 24 ottobre ed era stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, che lo avevano trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “Sant’Antonio Abate”.

Dopo un delicato intervento d’urgenza, nella tarda serata di ieri era stato trasferito al reparto di Rianimazione dell’ospedale pediatrico “Di Cristina” di Palermo, dove purtroppo è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nella caduta.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri.

