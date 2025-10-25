Tragedia a Palermo, donna incinta travolta da pullman

Grave incidente questa mattina a Palermo, in via Buonriposo, dove una donna in stato di gravidanza è stata investita da un pullman di linea. L’impatto è stato molto violento e le condizioni della donna sono apparse subito critiche.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che l’hanno trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Civico. La donna è ora ricoverata nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata. C’è grande apprensione anche per la vita del bambino che porta in grembo.

Sul posto è intervenuta la sezione Infortunistica della Polizia Municipale per i rilievi, con l’obiettivo di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.