Cronaca

Tragedia a Palermo, donna incinta travolta da pullman

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Grave incidente questa mattina a Palermo, in via Buonriposo, dove una donna in stato di gravidanza è stata investita da un pullman di linea. L’impatto è stato molto violento e le condizioni della donna sono apparse subito critiche.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che l’hanno trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Civico. La donna è ora ricoverata nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata. C’è grande apprensione anche per la vita del bambino che porta in grembo.

Sul posto è intervenuta la sezione Infortunistica della Polizia Municipale per i rilievi, con l’obiettivo di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

News suggerite per te:

  1. Sferracavallo, rissa e due sparatorie ai festeggiamenti dei santi: donna incinta ferita
  2. Travolta da un Beverly all’uscita dal lido La Marsa: muore una donna, grave un 51enne
  3. Una vita per gli altri, poi la tragedia: chi era Anna Romano, travolta e uccisa all’Addaura
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Tragedia a Palermo, pullman investe una 25enne incinta: deceduta al Buccheri La Ferla
Cronaca
È morto all’ospedale Di Cristina il bimbo caduto dal quinto piano
Cronaca In primo piano
Gli puntano la pistola contro mentre guida il bus: incubo per un autista Amat allo Zen
Cronaca
Inaugurato lo svincolo di Brancaccio-Forum: dopo 38 anni cambia la viabilità di Palermo
In primo piano Politica
Tragedia nelle campagne: operaio di 67 anni muore investito, indaga la Procura
Cronaca