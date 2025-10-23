Treno speciale per i fuorisede, la Regione stanzia 225 mila euro: torna a Natale il “Sicilia Express”

L’atteso ritorno a casa per le feste natalizie sarà un po’ meno amaro per centinaia di studenti e lavoratori siciliani “emigrati” al Nord. La Regione Siciliana ha infatti dato il via libera alla quarta edizione del “Sicilia Express”, il treno speciale che, a un prezzo quasi simbolico, permette di riabbracciare i propri cari senza dover soccombere al caro-voli.

Con uno stanziamento di 225 mila euro, l’assessorato alle Infrastrutture, guidato da Alessandro Aricò, ha messo in moto la macchina organizzativa per replicare un’iniziativa che ha già riscosso un successo travolgente. Dopo le edizioni di Natale, Pasqua e Ferragosto, che hanno registrato il tutto esaurito in pochissimo tempo, il convoglio speciale si prepara a percorrere di nuovo l’Italia per il prossimo Natale.

Il budget, come spiegato ieri, sarà così ripartito: 170 mila euro destinati al noleggio del treno e 55 mila euro per finanziare i servizi a bordo, dalla comunicazione all’intrattenimento, pensati per rendere il lungo viaggio più piacevole. Adesso si apre la fase della procedura di gara per affidare il servizio, che nelle precedenti occasioni è stato gestito da Treni Turistici Italiani, società del gruppo Ferrovie dello Stato.

La formula, vincente e apprezzata, non dovrebbe subire variazioni. Si prevede la partenza da due hub principali del Nord Italia, verosimilmente Milano e una città del Nord-Est, con diverse fermate intermedie per raccogliere i passeggeri lungo lo Stivale. A completare l’offerta, una rete di bus navetta collegherà le principali città settentrionali alle stazioni di partenza del treno.

Il tutto a un costo calmierato che si aggira intorno ai 40 euro, una cifra che suona come una risposta concreta e solidale ai prezzi esorbitanti dei biglietti aerei tipici del periodo festivo.

“È una misura a cui teniamo molto, una risposta diretta al problema del caro voli”, ha commentato l’assessore Aricò. “La grande richiesta da parte dei cittadini ci spinge a riproporla a ogni periodo di grandi spostamenti. Per questo, anche per il prossimo Natale, abbiamo avviato con determinazione l’iter amministrativo per non far mancare questo importante servizio”.