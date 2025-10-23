È ufficiale, a Palermo apre lo svincolo Brancaccio-Forum sulla Palermo-Catania

È ufficiale. Sabato 25 ottobre, alle ore 11, alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, dell’assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando, si terrà l’apertura dello svincolo autostradale “Brancaccio-Forum Porta Sud”.
L’apertura arriva dopo settimane dalle opere già completate e dopo la bonifica di rifiuti pericolosi presenti nell’area.
