BCsicilia apre una Delegazione a Roma

A ulteriore tappa del progetto associativo BCsicilia, impegnata nella salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, apre una Delegazione a Roma. A guidare la nuova struttura sarà Salvatore La Cavera. La Delegazione sarà ospitata presso la Casa Editrice “Il Cigno” in Piazza di San Salvatore in Lauro 15 a Roma. Tel. 328.4275867, email: deleg.roma@bcsicilia.it, oppure alla pagina facebook BCsicilia Delegazione di Roma. L’obiettivo non è semplicemente quello di creare un punto di riferimento nella capitale, ma recuperare quel dialogo secolare tra la Sicilia e la capitale, nel segno della storia dell’arte e della memoria condivisa. Fin dall’età romana, l’isola fu parte integrante della cultura di Roma, come testimoniano gli anfiteatri di Catania, Siracusa e Termini Imerese, i teatri di Taormina e Tindari, e le architetture pubbliche che ancora oggi narrano l’impronta della civiltà imperiale nel Mediterraneo. Questo antico legame si è rinnovato nei secoli trovando nella stagione barocca una nuova opportunità di scambi e modelli, quando artisti, architetti e committenze siciliane guardarono a Roma come al cuore pulsante della cultura figurativa italiana. Un nuovo punto di riferimento culturale per celebrare l’incontro tra due poli della civiltà artistica italiana, Roma e la Sicilia, in un continuo intreccio di eredità e innovazione. In questa sinergia si riconosce la forza di una tradizione che, dalle pietre dell’antichità ai linguaggi dell’arte contemporanea, unisce idealmente il centro e il Sud nella comune vocazione alla bellezza e alla conoscenza.

L’inaugurazione “virtuale” avverrà martedì 28 ottobre 2025 alle ore 21 con una conferenza online su “Bernini senza confini: ricezione e influssi nell’arte di Sicilia”. Dopo la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, farà seguito l’intervento di Salvatore La Cavera, Architetto Phd. Per ottenere il link per partecipare all’incontro: WhatsApp 346.8241076, email: segreteria@bcsicilia.it.

“Come previsto dallo Statuto – afferma il Presidente regionale di BCsicilia Alfonso Lo Cascio – abbiamo dato vita alla Delegazione di BCsicilia di Roma. La nascita di una Rappresentanza segna un nuovo capitolo nel nostro impegno per la valorizzazione del patrimonio artistico e storico dell’isola, estendendo la sua azione nel cuore stesso dell’Italia. La presenza di BCsicilia a Roma intende rinsaldare il confronto tra la Sicilia e il centro della vita culturale nazionale, promuovendo iniziative che evidenzino la continuità di uno scambio intenso e fecondo. Ringraziamo l’editore Lorenzo Zichichi per la disponibilità e l’accoglienza e con cui iniziamo oggi un rapporto di collaborazione per le iniziative che faremo nella capitale. La sede di Roma è un primo esperimento che proseguirà con l’apertura di altre Delegazioni soprattutto nelle grandi città italiane: vogliamo costruire nuovi ponti per valorizzare la memoria siciliana e inserirla pienamente nel tessuto culturale contemporaneo”.