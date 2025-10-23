Comunicati stampa

Al via Cardiacto 2025, proiettati indiretta in auditorium gli interventi eseguiti al Policlinico di Palermo

E’ iniziato il Congresso Cardiacto 2025, da mercoledì 22 a sabato 25 ottobre a Palermo, al Marina Convention Center. Il grande evento si è aperto con una due giorni, dedicata alla cardiologia interventistica percutanea, che utilizza procedure mini-invasive, con interventi dal vivo, sia sulle coronarie che sulle strutture del cuore (valvole e cavità), senza l’ausilio del bisturi ma solo con il trattamento percutaneo, ovvero con l’ausilio di sonde che, entrando dalle arterie e vene delle gambe, giungono al cuore.

Il pubblico, in auditorium, presente al Congresso, ha potuto osservare in tempo reale le tecniche chirurgiche, i progressi tecnologici e le discussioni sulle procedure, eseguiti al Policlinico universitario Paolo Giaccone di Palermo, dal professore Alfredo Galassi, ordinario di Cardiologia e direttore della Scuola di specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare dell’Università degli Studi di Palermo e altre eccellenze del settore. Una comunicazione in diretta tra la sala operatoria e il congresso. Cardiacto è stato organizzato dal professore Galassi, con la collaborazione di tutte le cardiologie ospedaliere di Palermo e provincia, l’Università degli Studi di Palermo con le sue sedi nel capoluogo, a Trapani, ad Agrigento e a Caltanissetta.

Presenti clinici ed esperti del settore, provenienti da Europa, Medio Oriente e Nord Africa, per presentare e approfondire le nuove tecniche interventistiche e le innovazioni tecnologiche d’avanguardia.

