“Roccamaris, la fortezza, il castello”. Studiosi e ricercatori insieme per la prima giornata di studi sul Castello di Roccella

Sabato 25 ottobre 2025, alle ore 16.30, il Castello di Roccella di Campofelice di Roccella ospiterà il convegno “Roccamaris, la fortezza, il castello”. L’incontro si terrà nelle sale del Castello e vedrà la partecipazione del dott. Ferdinando Maurici, Soprintendente del Mare della Regione Siciliana, Direttore del CRPR e autore di numerose pubblicazioni sui castelli siciliani e di studi dedicati in particolare al Castello di Roccella, del dott. Stefano Vassallo, già funzionario della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, che ha curato ricerche e scavi nell’area circostante, e del prof. Giuseppe Antista, storico dell’arte dell’Accademia di Belle Arti di Palermo e studioso delle architetture castellane delle Madonie.
A coordinare gli interventi sarà la storica Domenica Barbera, autrice di diversi studi dedicati al Castello di Roccella e al borgo che lo circonda.
Il pomeriggio di studi rappresenta un’importante occasione per approfondire la conoscenza, riscoprire e valorizzare un luogo di grande valore storico e culturale, che nei secoli ha avuto un ruolo strategico non solo per la comunità locale, ma per l’intera Sicilia. Il Castello di Roccella fu infatti un punto nevralgico delle rotte commerciali europee, in particolare nel traffico dello zucchero, del grano e di altre merci, oltre che teatro di vicende storiche regionali di rilievo.
L’iniziativa è curata dall’Associazione Roccamaris, da anni attiva nella tutela e nella promozione del Castello di Roccella e del suo patrimonio storico.

