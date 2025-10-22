Cronaca

Misilmeri, colla nei lucchetti del cantiere: intimidazione mafiosa all’imprenditore Giordano

Intimidazione a Misilmeri: colla nei lucchetti del cantiere. Imprenditore denuncia: "Non mi fermo, vado avanti per legalità"
di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Misilmeri torna a fare i conti con le intimidazioni. Stavolta nel mirino è finito un imprenditore edile locale, Giusto Giordano, che in questi giorni sta portando avanti i lavori presso l’impianto sportivo intitolato a Giovanni Aloisio, nella zona di Piano Stoppa.

Quando gli operai si sono presentati in cantiere, hanno fatto una scoperta inquietante: qualcuno aveva versato colla nei lucchetti che proteggono il sito. Un gesto chiaro, inequivocabile, che puzza di minaccia. Immediata la chiamata ai carabinieri, che adesso stanno cercando di capire chi c’è dietro questo atto intimidatorio.

Non è la prima volta che l’azienda di Giordano finisce sotto attacco. Qualche mese fa, a Casteldaccia, alcuni mezzi della ditta erano stati danneggiati. Anche in quella circostanza l’imprenditore non aveva esitato: denuncia immediata alle forze dell’ordine.

La reazione di Giordano non si è fatta attendere. “Non mi faccio intimorire”, ha dichiarato senza mezzi termini. “Appena ho scoperto i lucchetti bloccati con la colla, ho subito contattato i carabinieri di Misilmeri. Sono arrivati in pochissimo tempo e stanno già lavorando al caso. Io vado avanti per la mia strada. Sono in caserma e sto formalizzando la denuncia“.

L’imprenditore non nasconde la frustrazione per questi episodi ripetuti, ma la sua linea resta ferma: “È vero, i miei mezzi hanno subito danni anche a Casteldaccia, e ogni volta ho denunciato tutto ai carabinieri. Mi auguro che non succeda più, ma avverto pubblicamente queste persone – visto che non le conosco – che continuerò sempre a rivolgermi alle Istituzioni. Seguire il percorso della legalità è l’unica via, e spero che questo atteggiamento possa contribuire a migliorare la nostra terra”.

News suggerite per te:

  1. Trappeto, grave intimidazione all’editore de “Il Tarlo”: gli tagliano gli ulivi
  2. Ucciso a Palermo, la dura accusa della Chiesa: “Troppo spazio alla cultura mafiosa”, veglia allo Zen
  3. Viabilità, partono i lavori sulla Provinciale 20: cantiere da un milione per la San Giuseppe Jato-Camporeale
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

L’Hard Rock Cafe apre a Palermo: la sede in via Maqueda, già aperte le selezioni per il personale
Cronaca
Il Maestro Francesco Di Mauro riceve il Premio alla Sicilianità per l’eleganza della sua direzione orchestrale
Comunicati stampa
Incidente in via Lanza di Scalea, morto dopo tre mesi di agonia: addio a Fedele Fiore
Cronaca
La beffa dei fondi Covid a Palermo: i soldi per gli ospedali diventano maxi-bonus personali
Cronaca
Incendio in un’abitazione a Misilmeri: salvate quattro persone, tra cui due bambini
Cronaca