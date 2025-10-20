Cronaca

Tentano di rubare pannelli fotovoltaici per 30mila euro: arrestati cinque uomini nel Palermitano

Cinque uomini arrestati a Ficarazzi mentre rubavano 300 pannelli fotovoltaici. Scoperti da carabiniere fuori servizio
di Redazione Web
Un colpo da trentamila euro sventato grazie all’intuito di un militare fuori servizio. È successo nella notte del 16 ottobre a Ficarazzi, dove i Carabinieri della Compagnia di Bagheria, affiancati dagli agenti del Commissariato locale, hanno bloccato cinque uomini sorpresi a rubare centinaia di pannelli fotovoltaici da un deposito industriale.

I fermati hanno tra i 22 e i 32 anni, sono tutti residenti a Villabate e già conosciuti dalle forze dell’ordine. Per loro è scattato l’arresto con l’accusa di tentato furto aggravato.

Tutto è partito dall’occhio attento di un carabiniere che, pur non essendo in servizio, ha notato strani movimenti all’interno di un magazzino appartenente a un’azienda della zona industriale. Insospettito, ha subito lanciato l’allarme ai colleghi che sono intervenuti rapidamente sul posto.

La scena che si è presentata davanti alle pattuglie era inequivocabile: i cinque avevano già scardinato gli imballi e stavano sistemando oltre trecento pannelli solari su un rimorchio preparato appositamente per il trasporto della refurtiva. Il valore complessivo del materiale che stavano per portare via ammonta a circa trentamila euro.

Appena hanno avvistato le auto delle forze dell’ordine, i malviventi hanno provato a scappare, ma sono stati immediatamente fermati e ammanettati. Nessuno di loro è riuscito a dileguarsi.

Dopo essere stati portati in caserma per gli accertamenti di rito, i cinque arrestati sono comparsi davanti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese. L’autorità giudiziaria ha convalidato gli arresti e stabilito per ciascuno di loro l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria come misura cautelare.

