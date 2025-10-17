Cronaca

Paura in decollo da Catania: un aereo finisce a 60 metri dal mare, cosa è successo

Paura a Catania: un volo Air Arabia perde quota dopo il decollo, sfiorando il mare. L'Ansv apre un'inchiesta sull'incidente
di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Un brivido lungo la schiena, a soli sessanta metri dalle onde del Mar Ionio. Si è sfiorato il disastro la tarda serata dello scorso 20 settembre, quando un aereo della compagnia Air Arabia, decollato da pochi istanti dall’aeroporto di Fontanarossa, ha perso improvvisamente quota, lanciato a una velocità folle di oltre 480 chilometri orari verso la superficie del mare.

A bordo dell’Airbus A320, diretto ad Amman in Giordania, non c’erano passeggeri ma solo l’equipaggio: due piloti e quattro assistenti di volo. Si trattava di un volo di trasferimento, ma la manovra anomala ha fatto scattare immediatamente i sistemi di sicurezza. A lanciare l’allarme è stato il GPWS (Ground Proximity Warning System), il computer di bordo progettato per prevenire collisioni, con il suo ordine più perentorio e drammatico: “Pull up!”, “Tira su!”.

L’equipaggio ha quindi reagito, riportando rapidamente il velivolo in quota e proseguendo la rotta verso la destinazione finale, dove è atterrato senza ulteriori problemi nel cuore della notte. Ma cosa è successo in quei minuti concitati al largo della costa catanese?

Sull’episodio, classificato come “inconveniente grave”, ha acceso un faro l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (Ansv), che ha aperto un’inchiesta formale per fare piena luce sulla dinamica dei fatti. L’andamento del volo è stato giudicato assolutamente anomalo e potenzialmente catastrofico.

Ora la parola passa agli investigatori. Sotto la lente finiranno le scatole nere del velivolo, i cui dati di volo e le registrazioni delle comunicazioni in cabina di pilotaggio saranno fondamentali per ricostruire l’accaduto. Parallelamente, i due piloti saranno chiamati a fornire la loro versione dei fatti per spiegare le ragioni di una picchiata tanto repentina quanto pericolosa, che per una manciata di secondi ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

News suggerite per te:

  1. Oltre il volo: come il fascino degli aerei ha conquistato la cultura
  2. Paura sulla nave Palermo-Napoli: fiamme in sala macchine, passeggeri bloccati in mare
  3. Guasto in volo, ore di terrore per i passeggeri: atterraggio d’emergenza a Punta Raisi
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Tragedia della solitudine nel Catanese, pensionato morto da tre anni: era mummificato
Cronaca
Ambulanza con sirena senza paziente passa col rosso, patente ritirata all’autista
Cronaca
Omicidio Taormina, caccia ai complici allo Zen: perquisizioni e interrogatori dei carabinieri
Cronaca
“Dopo 5 anni di gogna mediatica”, l’ex sindaco Geluso assolto: “Subita una grande ingiustizia”
Cronaca
“Rubavano” corrente elettrica, raffica di denunce nel Palermitano
Cronaca