Ambulanza con sirena senza paziente passa col rosso, patente ritirata all’autista

La polizia stradale di Caltanissetta ha sanzionato l’autista di un’ambulanza privata, anche con il ritiro della patente di guida per “aver abusato del mezzo di soccorso pubblico senza alcuna reale necessità, creando potenziale pericolo alla circolazione stradale”.

L’autista guidava l’ambulanza ma a bordo non c’erano pazienti e ha azionato la sirena e il lampeggiante sorpassando una lunga fila di autovetture incolonnate e attraversando la strada con il semaforo rosso. Gli agenti della Polizia di Stato, che hanno seguito l’ambulanza fino al pronto soccorso, hanno accertato che non era in corso alcun servizio di emergenza, perchè l’ambulanza trasportava pazienti e non aveva ricevuto chiamate da parte della sala operativa del 118.

“L’autorizzazione a violare le norme del Codice della Strada che regolano la circolazione stradale – spiega la questura di Caltanissetta – è riservata ai soli casi di reale urgenza e i conducenti dei mezzi di soccorso hanno l’obbligo di procedere comunque sempre nel rispetto della prudenza”.