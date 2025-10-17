Cronaca

Ambulanza con sirena senza paziente passa col rosso, patente ritirata all’autista

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

La polizia stradale di Caltanissetta ha sanzionato l’autista di un’ambulanza privata, anche con il ritiro della patente di guida per “aver abusato del mezzo di soccorso pubblico senza alcuna reale necessità, creando potenziale pericolo alla circolazione stradale”.

L’autista guidava l’ambulanza ma a bordo non c’erano pazienti e ha azionato la sirena e il lampeggiante sorpassando una lunga fila di autovetture incolonnate e attraversando la strada con il semaforo rosso. Gli agenti della Polizia di Stato, che hanno seguito l’ambulanza fino al pronto soccorso, hanno accertato che non era in corso alcun servizio di emergenza, perchè l’ambulanza trasportava pazienti e non aveva ricevuto chiamate da parte della sala operativa del 118.

“L’autorizzazione a violare le norme del Codice della Strada che regolano la circolazione stradale – spiega la questura di Caltanissetta – è riservata ai soli casi di reale urgenza e i conducenti dei mezzi di soccorso hanno l’obbligo di procedere comunque sempre nel rispetto della prudenza”.

News suggerite per te:

  1. Guida senza patente e scappa: 16enne di Misilmeri denunciato, maxi-sanzione da 6mila euro per i genitori
  2. Policlinico, primi interventi in Italia con l’intelligenza artificiale: operati con successo tre pazienti con riparazione di aneurisma aortico
  3. Sorpresi a gettare rifiuti a Carini, ora scatta la stangata: multe da 36mila euro e patente via
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Tragedia della solitudine nel Catanese, pensionato morto da tre anni: era mummificato
Cronaca
Omicidio Taormina, caccia ai complici allo Zen: perquisizioni e interrogatori dei carabinieri
Cronaca
“Dopo 5 anni di gogna mediatica”, l’ex sindaco Geluso assolto: “Subita una grande ingiustizia”
Cronaca
“Rubavano” corrente elettrica, raffica di denunce nel Palermitano
Cronaca
Dramma in Sicilia, bimbo di 7 anni muore dopo un malore mentre gioca
Cronaca In primo piano