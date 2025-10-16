Fingono di avere una pistola e svuotano la cassa: “colpo” da 200 euro in un bar di Capaci

Un pomeriggio come tanti trasformato in un incubo. È accaduto ieri a Capaci. Nel mirino dei malviventi è finito il “Bar del Corso”, noto locale affacciato sul centralissimo corso Vittorio Emanuele. Secondo le prime ricostruzioni, effettuate dai Carabinieri della compagnia locale giunti immediatamente sul posto, un commando di tre uomini ha fatto irruzione nell’attività commerciale.

Con il volto parzialmente coperto e agendo con fredda determinazione, hanno puntato dritti alla cassa. Uno dei tre avrebbe minacciato il dipendente presente in quel momento, facendogli intendere di essere armato e intimandogli di non fare alcun gesto avventato. Sotto la minaccia, seppur velata, il lavoratore non ha potuto fare altro che obbedire, aprendo il registratore di cassa e consegnando il denaro contenuto all’interno. Un bottino tutto sommato magro, quantificato in circa 200 euro, ovvero l’incasso del pomeriggio. Arraffato il denaro, i tre si sono dileguati a piedi, confondendosi tra le vie del centro e facendo perdere rapidamente le proprie tracce.

Le indagini sono scattate subito. I militari dell’Arma hanno raccolto la testimonianza del dipendente, ancora sotto shock, e di eventuali altri testimoni presenti nella zona. L’attenzione degli investigatori è ora concentrata sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza, non solo quelle interne al bar ma anche quelle installate lungo il corso e nelle strade adiacenti.