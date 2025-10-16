Omicidio Taormina, la Procura allontana da Cruillas la compagna e la figlia di Maranzano

L’omicidio di Paolo Taormina continua a scuotere Palermo, e dalle stanze della Procura per i Minorenni arriva una nuova, drammatica svolta che riguarda la famiglia dell’assassino. Con un provvedimento d’urgenza, la procuratrice Claudia Caramanna ha disposto l’immediato allontanamento della compagna e della figlia minorenne di Gaetano Maranzano, il 28enne che ha confessato il delitto avvenuto davanti a un pub della Vucciria. L’operazione si è svolta nelle scorse ore nel quartiere Cruillas, dove la famiglia viveva.

La decisione, tanto drastica quanto necessaria, mira a proteggere la bambina da un contesto ambientale considerato tossico e del tutto inadatto alla sua crescita serena. Madre e figlia sono state trasferite in una località segreta e in una struttura protetta, per garantire la loro totale sicurezza e tenerle lontane da possibili ritorsioni o da un’influenza negativa. La valutazione della Procura ha infatti tenuto conto del clima pesante che si respira attorno alla vicenda.

Ma non è tutto. La Procura ha mosso un passo ancora più deciso, avviando l’iter per la decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i genitori, Gaetano Maranzano e la sua compagna. Si tratta di una richiesta che ora passerà al vaglio del tribunale competente, a cui spetterà la parola finale sul futuro della piccola.

Questa drastica misura affonda le radici nel pesante background criminale della famiglia Maranzano, ben nota nel quartiere Zen. Il padre dell’omicida, Vincenzo, soprannominato “Gnu Gnu”, sta già scontando una condanna a oltre dodici anni per un tentato omicidio legato al controllo dello spaccio di droga. Anche altri parenti, secondo le cronache, sono stati coinvolti in passato in episodi di violenza e reati, disegnando un quadro familiare che ha spinto gli inquirenti ad agire per spezzare una possibile catena di illegalità e disagio.