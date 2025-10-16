Cronaca

Polveriera Zen, furti e minacce continue al centro commerciale Conca d’oro

Allarme sicurezza al Conca d'Oro di Palermo, vicino allo Zen: i sindacati denunciano furti e minacce. Lavoratori in paura
di Redazione Web
lettura in 2 minuti

La Uiltucs Sicilia, guidata dalla segretaria generale Ida Saja, e la Fisascat Cisl Sicilia, con a capo Stefano Spitalieri, lanciano un allarme rosso sulla sicurezza all’interno del centro commerciale Conca d’Oro di Palermo, situato nei pressi del quartiere Zen. “I nostri lavoratori e le nostre lavoratrici – dicono – vivono quotidianamente in uno stato di paura, esposti a minacce e furti. Il problema sta diventando seriamente preoccupante e non più arginabile. Non possiamo aspettare un triste e nefasto epilogo, bisogna intervenire in maniera concreta per fronteggiare questa emergenza”.

Le aziende presenti nel centro commerciale subiscono quotidianamente furti e atti criminali, con il personale costretto spesso a intervenire per cercare di sventare i colpi, mettendo a rischio la propria incolumità. La situazione, secondo i sindacati, non riguarda episodi isolati ma l’intero sistema di lavoro del centro commerciale.

“I nostri ripetuti solleciti scritti non hanno ancora prodotto interventi concreti – aggiungono Ida Saja e Stefano Spitalieri – È urgente che la direzione del centro intensifichi immediatamente i controlli con personale qualificato e che le istituzioni garantiscano una presenza stabile delle forze dell’ordine. La sicurezza dei lavoratori, delle lavoratrici e dei cittadini non può più essere messa in secondo piano”. I sindacati chiedono misure immediate, dall’aumento della vigilanza interna al supporto delle autorità, affinché lavoratori, clienti e aziende possano finalmente operare in un ambiente sicuro e tutelato

