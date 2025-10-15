Cronaca

Terremoto nello Stretto di Messina

Leggera scossa di terremoto nello Stretto di Messina tra Reggio Calabria e Messina. La. Scossa registrata il 15 ottobre 2025
di Redazione Web
1 minuti

Una leggera scossa di terremoto di magnitudo ML 2.7 è avvenuto nella zona dello Stretto di Messina, tra Reggio Calabria e Messina, in mare.

La scossa è stata registrata dalle strumentazioni dell’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il 15 ottobre alle 12:41:09 ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 38.0642, 15.5983. La scossa è avvenuta ad una profondità di 15 km.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

