Cronaca

Allarme al Civico, liquido tossico in Ginecologia: reparto evacuato e 4 sanitari al pronto soccorso

Paura all'ospedale Civico di Palermo: sversamento di formaldeide nel reparto di Ginecologia. Evacuazione e 4 intossicati
di Redazione Web
Dalle ore 18.00 circa, alcune squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervenendo al reparto di Ginecologia dell’ospedale Civico di Palermo per uno sversamento di una sostanza tossica. La sostanza, una miscela contenente formaldeide, si è sversata accidentalmente a causa della caduta del suo contenitore di circa 3,5 litri.

Quattro persone, tra il personale paramedico del reparto, risultano essere entrate in contatto con la sostanza e sono state trasportate al pronto soccorso. Il personale VVF del nucleo NBCR avanzato regionale sta intervenendo per il recupero della sostanza e la bonifica dei locali. L’intero reparto di Ginecologia è stato evacuato per precauzione.

