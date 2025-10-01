Drammatico nubifragio: la furia dell’acqua inghiotte una donna, ricerche senza sosta

È una corsa contro il tempo, immersi in uno scenario devastato dalla furia del maltempo, quella dei soccorritori a Favara. Ore di apprensione e angoscia avvolgono la comunità per le sorti di una donna, al momento dispersa, dopo essere stata letteralmente inghiottita da un fiume di acqua e fango che ha trasformato le strade in torrenti.

La tragedia si è consumata in pochi, drammatici istanti. Secondo le prime testimonianze, la donna si trovava nella sua auto quando, forse nel tentativo di mettersi in salvo, ha aperto lo sportello. Una volta scesa dal veicolo, non ha avuto scampo: la violenza della corrente l’ha travolta e trascinata via.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno attivato il piano provinciale di ricerca per le persone scomparse. Le operazioni, rese complesse dalle condizioni meteo avverse e dalle strade ancora allagate, si stanno concentrando nell’area circostante la farmacia Sajeva. L’attenzione dei soccorritori è rivolta in particolare a un canale convogliatore di acque piovane, dove si teme che la donna possa essere finita.

L’intero agrigentino è in ginocchio a causa di un violento nubifragio che si è abbattuto sulla provincia nelle ultime ore, causando allagamenti e disagi diffusi. Ma è a Favara che ora si concentra la paura più grande, mentre si continua a sperare in un miracolo.