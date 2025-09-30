Meteo, allerta gialla in tutta la Sicilia: previsti temporali e un brusco calo delle temperature

La protezione civile ha diramato un allerta gialla su tutta la #sicilia per mercoledi 1 ottobre. Il bollettino prevede piogge sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-

occidentali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a

sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti, con quantitativi

cumulati da deboli a puntualmente moderati.

#weathersicily | In questo inizio settimana sono tornate condizioni di stabilità atmosferica, associate anche a un rialzo delle temperature diurne ma in un contesto tipico per il periodo, con nottate ora molto fresche.

L’inizio di ottobre esordirà invece col ritorno di condizioni marcatamente instabili, infatti domani è atteso un primo peggioramento esteso a molte zone dell’isola, a partire dai settori occidentali, con piogge e temporali che potrebbero favorire anche discreti accumuli piovosi. A seguire, come anticipato nei giorni scorsi tra giovedì e venerdì arriverà una fase di freddo molto anticipato sull’Italia, a causa dell’ingresso di aria artica in scivolamento dai Balcani.

Anche in Sicilia le temperature nel corso di venerdì si porteranno fortemente sotto le medie stagionali, tuttavia gli effetti saranno minori in pianura e piuttosto accentuati a quote di montagna, dove arriverà il primo freddo stagionale.