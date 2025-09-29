Scossa di terremoto al largo della costa siciliana: magnitudo 2.9

Nella mattinata di oggi, 29 settembre, alle 5:50 italiane, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato un terremoto di magnitudo ML 2.9 al largo della costa siciliana. L’evento sismico è stato localizzato a una profondità di circa 10 km, con epicentro situato 20 km a est di Siracusa, in mare aperto.

La scossa, sebbene di intensità lieve, è stata avvertita in diversi comuni costieri, soprattutto nelle zone più vicine al mare. Un seguito alla scossa, bon si segnalano danni a persone o cose, ma il movimento tellurico è stato percepito da chi era già sveglio nelle prime ore del mattino.