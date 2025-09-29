Dramma sulla A29, giovane scende dall’auto e viene travolto in corsia di sorpasso: è gravissimo

Drammatico episodio sull’autostrada A29 che collega Palermo a Mazara del Vallo, all’altezza dell’uscita di Balestrate. Un giovane straniero di circa vent’anni versa in condizioni critiche dopo essere stato investito mentre camminava lungo la carreggiata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20, quando l’uomo stava attraversando le corsie in direzione Mazara. Dalle prime informazioni raccolte, il giovane avrebbe abbandonato il veicolo con cui stava viaggiando per tentare di recuperare alcuni effetti personali che sarebbero volati via dal bagagliaio dell’auto.

L’automobilista coinvolto nell’impatto ha immediatamente contattato le forze dell’ordine, spiegando agli agenti di aver visto la sagoma del pedone comparire all’improvviso davanti al suo veicolo mentre procedeva sulla corsia di sorpasso, senza possibilità di evitare l’impatto.

L’intervento tempestivo del personale medico del 118 ha permesso il trasferimento d’urgenza del ferito al nosocomio Villa Sofia del capoluogo siciliano. Il giovane è giunto al pronto soccorso in condizioni disperate e i medici mantengono il massimo riserbo sulle sue possibilità di sopravvivenza.

Le pattuglie della Polizia Stradale hanno avviato le indagini per fare piena luce sull’accaduto. Gli investigatori stanno ascoltando i connazionali della vittima che si trovavano a bordo del mezzo dal quale il giovane era disceso, nel tentativo di ricostruire nei minimi dettagli quanto avvenuto in quei tragici istanti.