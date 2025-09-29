Giovane di 27 anni muore in casa per arresto cardiaco fulminante

Tragedia in Sicilia. È morto nella giornata di ieri, 28 settembre, il 27enne Agostino Miragliotta, residente a Villa Margi, frazione marittima del comune di Reitano, nel Messinese. Il ragazzo è morto nel pomeriggio di domenica mentre si trovava a casa, a quanto pare per un improvviso arresto cardiaco.

Il giovane, un paio di settimane fa, il 13 settembre per l’esattezza, era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale autonomo a bordo della propria moto, in contrada Vegna a seguito del quale si era reso necessario il trasferimento d’urgenza in elisoccorso a Messina. Le sue condizioni inizialmente sembravano particolarmente critiche ma dopo le cure prestate in ospedale, alcuni giorni fa era stato dimesso ed aveva potuto far rientro a casa. Ieri la morte improvvisa.

Il decesso di Agostino Miragliotta ha lasciato sgomente le comunità dell’hinterland. L’amministrazione comunale di Stefano di Camastra, in cui il giovane era particolarmente conosciuto e stimato, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, 30 settembre, in concomitanza con i funerali che saranno celebrati alle 15:30 presso la Chiesa Madre nel centro stefanese.