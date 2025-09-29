Assunzioni in Amap, via ai concorsi: 38 posti a tempo indeterminato

Amap avvia nuove assunzioni per rafforzare l’organico e garantire i servizi idrici nei 53 comuni dell’area metropolitana di Palermo. La partecipata ha pubblicato due selezioni pubbliche: la prima, sollecitata a inizio settembre dai vertici aziendali, punta a colmare carenze interne ormai croniche e a sostenere le attività sul territorio provinciale.

“È un passaggio cruciale: la struttura societaria evidenzia da tempo gravi fragilità”, spiega l’amministratore unico Giovanni Sciortino, che ha dato il via libera a un bando per 38 assunzioni a tempo indeterminato. Le figure richieste coprono profili trasversali e tecnici: un esperto in appalti di lavori e servizi; due specialisti in fiscalità e tributi; due avvocati; un esperto in polizze assicurative; uno in relazioni industriali; uno in normative e tariffe dei settori regolati; un esperto in pianificazione; otto ingegneri; un responsabile per la prevenzione; due profili amministrativi; due specialisti HR; due ingegneri informatici; un elettrotecnico; un esperto finanziario; sei geometri e tre addetti tecnici.

Parallelamente, è stato aperto un secondo concorso per individuare il nuovo direttore generale: contratto triennale, compenso annuo pari a 130 mila euro. L’obiettivo è dotare Amap di competenze strategiche e operative capaci di rispondere alle esigenze dell’utenza e alle sfide di un servizio essenziale come quello idrico.