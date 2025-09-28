Cronaca

Palermo, incidente in via Leonardo da Vinci: 12enne grave, quattro feriti

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Notte di paura in via Leonardo da Vinci, all’altezza di via Ignazio Silvestri, dove poco dopo la mezzanotte si è verificato un violento scontro. Il bilancio è di quattro feriti: due dodicenni che viaggiavano su una bici elettrica e due diciannovenni in sella a una Suzuki GSR 600.

A destare maggiore preoccupazione è la situazione di una delle due minorenni, trasferita d’urgenza all’Ospedale dei Bambini e ricoverata in terapia intensiva: la prognosi è riservata. La coetanea è stata condotta nello stesso ospedale e, secondo quanto trapela, non sarebbe in pericolo di vita. I due ragazzi sono stati accompagnati al Civico con traumi ritenuti non gravi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale e i sanitari del 118. La dinamica è in fase di ricostruzione: secondo le prime informazioni, i due mezzi viaggiavano nella stessa direzione.

News suggerite per te:

  1. Malore fatale a 31 anni, muore a Villa Sofia il poliziotto Leonardo Leone
  2. Grave incidente in via Lanza di Scalea, un malore, poi lo schianto sulle angurie: 4 persone in ospedale
  3. Notte di sangue a Palermo: violento incidente stradale in via Pitrè, due feriti gravi
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento