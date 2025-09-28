Incidente a Castelmola, muore l’imprenditore 53enne Giuseppe Carpita: ipotesi malore

Tragedia nella notte lungo la provinciale 10. Giuseppe Carpita, 53 anni, imprenditore molto conosciuto nella zona jonica, ha perso la vita in un incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte. Secondo una prima ricostruzione, mentre rientrava verso valle alla guida del suo pick-up, il mezzo avrebbe sbandato per cause ancora da accertare, sfondando un muretto di protezione. Il veicolo è precipitato per alcuni metri e si è ribaltato, fermandosi sopra una casa in costruzione. Per Carpita non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Letojanni, che hanno recuperato la salma, e i Carabinieri della Compagnia di Taormina, impegnati nei rilievi per chiarire la dinamica. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di un malore alla guida.

Il sindaco di Castelmola, Orlando Russo, e la comunità locale hanno espresso profondo cordoglio. Sui social il gruppo “Impegno civico per Castelmola” ha ricordato Carpita come un uomo perbene, lavoratore instancabile e punto di riferimento di rettitudine e umiltà, sottolineando l’affetto e la stima di quanti lo hanno conosciuto.